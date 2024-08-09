Ставшие родителями во второй раз Лиза Арзамасова и Илья Авербух раскрыли имя дочери

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух стали родителями во второй раз. Звезда "Папиных дочек" сообщила своим фанатам в соцсети, что у них родилась девочка, передает NUR.KZ.

"Сегодня Счастья стало Больше!" - отметила Лиза и показала фото из роддома.

Ольга Кабо, Зара, Марина Газманова, Анна Михайловская и другие представители российского шоу-бизнеса поздравили счастливую мамочку с рождением ребенка. К ним присоединилась армия фанатов звезды сериала "Папины дочки".

"Лизонька! Моя любимая девочка! Поздравляю! Какое счастье!", "Сердечно поздравляю всю вашу семью с рождением малыша!", "Поздравляем! Наслаждайтесь счастьем", - написали комментарии в Сети.

Лиза также выложила фото с мужем и новорожденной дочерью.

"Ну здравствуй, Лия. Мы будем очень стараться", - гласит комментарий к теплому фото.

На снимке Илья Авербух нежно держит на руках крохотную дочь и улыбается, Лиза сидит рядом, обнимая мужа и умиляясь малышке.

"Спасибо, любимая, за нашу девочку", - добавил Илья Авербух.