Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Стильная и счастливая семейка": Лиза Арзамасова и Илья Авербух с детьми отметили важную дату

Опубликовано:

Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, которые недавно стали родителями во второй раз, скромно отметили важную семейную дату вместе с детьми, передает NUR.KZ.

Напомним, в августе в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха произошло пополнение - у них родилась дочь Лия. Фигурист устроил яркую и незабываемую выписку жене и дочери из роддома. Лиза рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения второго ребенка.

Актриса выложила теплые семейные фото в своем блоге в Instagram.

"Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, - "в карете". Левушка теперь настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!" - написала счастливая молодая мама.

"Стильная и счастливая семейка!", "Какие вы классные. Лиюшу с месяцем! Растите здоровенькими и веселенькими", "Какие вы славные, любуюсь", "Очень мило, нежно и прекрасно" , - пишут под постом в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159220-stilnaya-i-schastlivaya-semeyka-liza-arzamasova-i-ilya-averbuh-s-detmi-otmetili-vazhnuyu-datu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie