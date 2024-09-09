"Стильная и счастливая семейка": Лиза Арзамасова и Илья Авербух с детьми отметили важную дату

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, которые недавно стали родителями во второй раз, скромно отметили важную семейную дату вместе с детьми, передает NUR.KZ.

Напомним, в августе в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха произошло пополнение - у них родилась дочь Лия. Фигурист устроил яркую и незабываемую выписку жене и дочери из роддома. Лиза рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения второго ребенка.

Актриса выложила теплые семейные фото в своем блоге в Instagram.

"Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, - "в карете". Левушка теперь настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!" - написала счастливая молодая мама.

"Стильная и счастливая семейка!", "Какие вы классные. Лиюшу с месяцем! Растите здоровенькими и веселенькими", "Какие вы славные, любуюсь", "Очень мило, нежно и прекрасно" , - пишут под постом в Сети.