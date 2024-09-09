"Стильная и счастливая семейка": Лиза Арзамасова и Илья Авербух с детьми отметили важную дату
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Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух, которые недавно стали родителями во второй раз, скромно отметили важную семейную дату вместе с детьми, передает NUR.KZ.
Напомним, в августе в семье Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха произошло пополнение - у них родилась дочь Лия. Фигурист устроил яркую и незабываемую выписку жене и дочери из роддома. Лиза рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения второго ребенка.
Актриса выложила теплые семейные фото в своем блоге в Instagram.
"Сходили позавтракать вчетвером. Принцесса, которой сегодня аж месяц, - "в карете". Левушка теперь настоящий старший брат! С первым месяцем, Лиечка!" - написала счастливая молодая мама.
"Стильная и счастливая семейка!", "Какие вы классные. Лиюшу с месяцем! Растите здоровенькими и веселенькими", "Какие вы славные, любуюсь", "Очень мило, нежно и прекрасно" , - пишут под постом в Сети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2159220-stilnaya-i-schastlivaya-semeyka-liza-arzamasova-i-ilya-averbuh-s-detmi-otmetili-vazhnuyu-datu/