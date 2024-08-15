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Илья Авербух устроил незабываемую выписку жене и дочери из роддома (видео)

Опубликовано:

Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Лиза Арзамасова и Илья Авербух. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова не смогла сдержать слез радости, увидев сюрприз звездного супруга Ильи Авербуха. Фигурист устроил жене и новорожденной дочери незабываемую выписку из роддома, передает NUR.KZ.

Напомним, несколькими днями ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями во второй раз и раскрыли имя дочери. Пришло время выписки маленькой Лии и ее мамы.

"Огромный сегодня был день в нашей семье! Трогательный до слез… Выписались с малышкой домой аккурат в Левушкин День Рождения!

Илюша, спасибо тебе за нежность и чудо! Спасибо за желание радовать и удивлять! Спасибо за незабываемое… Я и представить не могла, что ты так меня встретишь! Феерично! Невероятно! До неба благодарна за эти потрясающие эмоции!!! Это навсегда!" - написала Лиза.

Счастливый папа устроил сюрприз любимой жене и новорожденной дочери - на установленном во дворе роддома фрагменте искусственного льда фигурист покружил с дочерью на руках.

"Лиза, Илья… Какие же вы! Поздравляю вашу прекрасную семью!", "Какая красивая выписка", "Я плакала от счастья вместе с вами", "Какая нежность, любовь! Будьте счастливы!" - растрогались фанаты и звездные коллеги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149176-ilya-averbuh-ustroil-nezabyvaemuyu-vypisku-zhene-i-docheri-iz-roddoma-video/

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