"Она певица и актриса": недавно ставшая келин 47-летняя Айгуль Иманбаева рассказала о своей ене
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Казахстанская актриса и исполнительница Айгуль Иманбаева, снова ставшая келин в 47 лет, рассказала Айнур Ильсовой в подкасте Мамский әңгіме о своей ене, передает NUR.KZ.
Мы писали ранее, что Айгуль Иманбаева сообщила о том, что ее свадьба будет в Майами. Айгуль и ее избранник официально зарегистрировали брак в Америке и там же совершили обряд "неке".
"Я на махр попросила Lamborghini", - поделилась новоиспеченная келин.
Она также рассказала о том, что в Алматы состоялось сватовство - кудалык.
"Кудалык прошел в Алматы без нас. Было 40-50 человек. Были родственники с обеих сторон. А когда я вернулась в Казахстан, на меня одели платок, я разливала келин-чай. У меня есть ене, свекор умер.
Открою секрет, в фильме "Коке" моя ене сыграла одну из главных ролей, потому что моя ене - певица и актриса. Но я пока не стану называть ее имя", - заявила артистка.
Отметим, что в фильме "Коке", который еще не вышел в прокат, играет и сама Айгуль Иманбаева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2152186-ona-pevica-i-aktrisa-nedavno-stavshaya-kelin-47-letnyaya-aygul-imanbaeva-rasskazala-o-svoey-ene/