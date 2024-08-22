"Она певица и актриса": недавно ставшая келин 47-летняя Айгуль Иманбаева рассказала о своей ене

Казахстанская актриса и исполнительница Айгуль Иманбаева, снова ставшая келин в 47 лет, рассказала Айнур Ильсовой в подкасте Мамский әңгіме о своей ене, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что Айгуль Иманбаева сообщила о том, что ее свадьба будет в Майами. Айгуль и ее избранник официально зарегистрировали брак в Америке и там же совершили обряд "неке".

"Я на махр попросила Lamborghini", - поделилась новоиспеченная келин.

Она также рассказала о том, что в Алматы состоялось сватовство - кудалык.

"Кудалык прошел в Алматы без нас. Было 40-50 человек. Были родственники с обеих сторон. А когда я вернулась в Казахстан, на меня одели платок, я разливала келин-чай. У меня есть ене, свекор умер.

Открою секрет, в фильме "Коке" моя ене сыграла одну из главных ролей, потому что моя ене - певица и актриса. Но я пока не стану называть ее имя", - заявила артистка.

Отметим, что в фильме "Коке", который еще не вышел в прокат, играет и сама Айгуль Иманбаева.