Лиза Арзамасова рассказала, что изменилось в ее жизни после рождения дочери

Российская актриса Лиза Арзамасова, звезда сериала "Папины дочки", рассказала, как изменилась жизнь после появления на свет нового члена семьи, передает NUR.KZ.

Лиза поблагодарила всех за поздравления и за то, что в Сети интересуются ее состоянием после родов.

"Мы только-только начинаем учиться жить по-новому. Ну а как иначе? Каждый новый член семьи приносит в повседневность новые правила и новые заботы. Совсем скоро, глазом не успеешь моргнуть, начнется все то, что олицетворяет первый снимок: репетиции, выступления, поездки, работа.

А пока у меня состояние чаще, как на второй фотографии: я всему умиляюсь, готова расплакаться самыми сладкими слезами от любой милой ерунды и, думаю, что никакая работа, никакие карьерные победы не могут принести в жизнь женщины больше счастья и восторга, чем наше продолжение в детках… Это удивительные переживания. Ради них - все. Ради них - мы сами", - написала она.

"Я когда вас вижу, всегда умиляюсь чистоте доброте душевной, чистой, светлой, настоящей!", "Какая вы светлая, мудрая, правильная, Лизонька, все у вас будет хорошо", "Лизонька, наслаждайтесь каждым мгновением. Детки так быстро растут", - высказались фанаты.

Напомним, в начале августа Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями во второй раз. Фигурист устроил незабываемую выписку жене и дочери из роддома.