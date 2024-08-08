"Все мужчины ходят налево": Фаризу Ескермес обескуражили на церемонии бракосочетания

Актриса Фариза Ескермес официально вышла замуж - звезда сериала "Мошенники" показала видео с церемонии бракосочетания. В отделе РАГС, однако, с ней произошел неприятный случай, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес теперь замужем - кинозвезда и ее супруг Андрей расписались и получили свидетельство о браке. Счастливые улыбки молодых попали в объектив камеры - видео актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Радость невесты омрачило событие, произошедшее в стенах отдела РАГС - по словам Ескермес, одна из сотрудниц поздравила ее, а после шокировала своими заявлениями.

"Эта женщина говорит: "Жених, конечно, у вас видный мужчина, терпения Вам, девушка, терпения! К таким прилипают девушки, и такие мужчины, ну Вы сами понимаете... Иногда не все так гладко будет".

Дальше, цитирую, она говорит: "Все мужчины ходят налево, в такие моменты не обрубайте все, со временем мужчины поймут, что лучше жены никого нет", - поделилась оскорбленная Фариза.

После этого актриса обратилась к представителям старшего поколения.

"Если вы не знаете, какой совет дать молодым, просто молчите. Придержите свой язык и терпите сами. Ваше терпение для меня не является мудростью, для меня мудрость заключается в том, что надо любить и уважать своего партнера ровно так же, как и себя. Я не знаю, что нас ждет, но что бы ни было, лучше жить достойно", - заключила Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Ранее Фаризе Ескермес провели обряды "сырға салу" и "қыз ұзату".