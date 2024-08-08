Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Все мужчины ходят налево": Фаризу Ескермес обескуражили на церемонии бракосочетания

Опубликовано:

Фариза Ескермес с супругом
Фариза Ескермес с супругом. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Актриса Фариза Ескермес официально вышла замуж - звезда сериала "Мошенники" показала видео с церемонии бракосочетания. В отделе РАГС, однако, с ней произошел неприятный случай, передает NUR.KZ.

Фариза Ескермес теперь замужем - кинозвезда и ее супруг Андрей расписались и получили свидетельство о браке. Счастливые улыбки молодых попали в объектив камеры - видео актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Радость невесты омрачило событие, произошедшее в стенах отдела РАГС - по словам Ескермес, одна из сотрудниц поздравила ее, а после шокировала своими заявлениями.

"Эта женщина говорит: "Жених, конечно, у вас видный мужчина, терпения Вам, девушка, терпения! К таким прилипают девушки, и такие мужчины, ну Вы сами понимаете... Иногда не все так гладко будет".

Дальше, цитирую, она говорит: "Все мужчины ходят налево, в такие моменты не обрубайте все, со временем мужчины поймут, что лучше жены никого нет", - поделилась оскорбленная Фариза.

После этого актриса обратилась к представителям старшего поколения.

"Если вы не знаете, какой совет дать молодым, просто молчите. Придержите свой язык и терпите сами. Ваше терпение для меня не является мудростью, для меня мудрость заключается в том, что надо любить и уважать своего партнера ровно так же, как и себя. Я не знаю, что нас ждет, но что бы ни было, лучше жить достойно", - заключила Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Ранее Фаризе Ескермес провели обряды "сырға салу" и "қыз ұзату".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2146096-vse-muzhchiny-hodyat-nalevo-farizu-eskermes-obeskurazhili-na-ceremonii-brakosochetaniya/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie