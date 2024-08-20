Баян Алагузову встретили из роддома с четвертой дочерью

Казахстанская актриса и продюсер Баян Алагузова накануне объявила о рождении четвертой дочери. Сегодня ее с новорожденной малышкой Алмой выписали из роддома, передает NUR.KZ.

Фотографии появились в Instagram-аккаунте 50-летней звезды - встречали из роддома ее всей семьей. На выписке можно было увидеть супруга Баян Турсенгали Алагузова, старших дочерей Айсауле и Айару Бакытбек, а также других родственников.

Отец маленькой Алмы был в медицинской маске - на снимке он держит новорожденную дочь на руках.

"Домой", - подписала совместное фото мать четверых детей.

Сторис Баян Алагузовой. Скрин: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Напомним, в начале августа 50-летняя Баян Алагузова ошеломила Казнет новостью о том, что она стала матерью в третий раз. У продюсера и ее мужа, бизнесмена Турсенгали Алагузова, родилась дочь, которую назвали Алиса.

Сюрпризы на этом не закончились - вчера Баян объявила о рождении еще одной дочери, всего через 15 дней после того, как на свет появился ее третий ребенок. Малышку назвали Алма.

К слову, у Алагузовой есть две взрослые дочери от первого брака.