"Кто-то негодует, кому-то нравится": снова ставшая мамой Баян Алагузова об имени дочери

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая недавно вновь стала мамой, рассказала, почему назвала третью дочь Алисой. Как оказалось, это была ее давняя мечта, передаеn NUR.KZ.

В начале августа 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Она раскрыла имя дочери. Девочку нарекли Алисой. Продюсер отметила, что многие ее подписчики спрашивают, почему выбор пал именно на это имя.

"Кто-то негодует, кому-то нравится, но тем не менее, почему Алиса? Вообще, я когда училась в третьем или четвертом классе, впервые увидела мультик "Алиса в стране чудес", он так запал мне в душу, в мое сердце, мне так понравилась эта история необычная, потом я купила книжку и тоже ее прочла.

Сама себе сказала тогда еще: "Если у меня будет когда-нибудь доченька, я назову ее Алисой". Так вот. У меня родилась первая дочь, но мы - казахи, и по традиции первых детей должны называть родители", - рассказала счастливая мамочка.

Продюсер добавила, что идею назвать вторую дочь Алисой тоже никто из домочадцев не поддержал.

"Мои родители очень ревностно к этому относились. И сейчас моей маме не нравится это имя. Она говорит, что за Алиса? Но мне уже 50 лет и я, наконец-то, получила это право, и, вообще, я считаю, что это право принадлежит всем родителям вне зависимости от возраста, просто тогда я этого не понимала.

И сейчас я имею право назвать ребенка тем именем, которое хочу я. Я спросила Турсена еще 8 лет назад: "Когда у нас родится дочь, можно я назову ее Алисой". Так что это имя вообще не обговаривалось с самых первых дней", - призналась Баян Алагузова.