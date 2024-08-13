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"Кто-то негодует, кому-то нравится": снова ставшая мамой Баян Алагузова об имени дочери

Опубликовано:

Баян Алагузова
Баян Алагузова. Фото: instagram.com/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова, которая недавно вновь стала мамой, рассказала, почему назвала третью дочь Алисой. Как оказалось, это была ее давняя мечта, передаеn NUR.KZ.

В начале августа 50-летняя Баян Алагузова стала мамой в третий раз. Она раскрыла имя дочери. Девочку нарекли Алисой. Продюсер отметила, что многие ее подписчики спрашивают, почему выбор пал именно на это имя.

"Кто-то негодует, кому-то нравится, но тем не менее, почему Алиса? Вообще, я когда училась в третьем или четвертом классе, впервые увидела мультик "Алиса в стране чудес", он так запал мне в душу, в мое сердце, мне так понравилась эта история необычная, потом я купила книжку и тоже ее прочла.

Сама себе сказала тогда еще: "Если у меня будет когда-нибудь доченька, я назову ее Алисой". Так вот. У меня родилась первая дочь, но мы - казахи, и по традиции первых детей должны называть родители", - рассказала счастливая мамочка.

Продюсер добавила, что идею назвать вторую дочь Алисой тоже никто из домочадцев не поддержал.

"Мои родители очень ревностно к этому относились. И сейчас моей маме не нравится это имя. Она говорит, что за Алиса? Но мне уже 50 лет и я, наконец-то, получила это право, и, вообще, я считаю, что это право принадлежит всем родителям вне зависимости от возраста, просто тогда я этого не понимала.

И сейчас я имею право назвать ребенка тем именем, которое хочу я. Я спросила Турсена еще 8 лет назад: "Когда у нас родится дочь, можно я назову ее Алисой". Так что это имя вообще не обговаривалось с самых первых дней", - призналась Баян Алагузова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2148199-kto-to-negoduet-komu-to-nravitsya-snova-stavshaya-mamoy-bayan-alaguzova-ob-imeni-docheri/

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