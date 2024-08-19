Кайрат Нуртас показал, как провел выходные с женой и сыновьями (видео)
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Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас показал кадры с семьей - женой Жулдыз Абдукаримовой и двумя сыновьями Нарулом и Ханом. Звездные супруги поужинали в ресторане, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас провел выходные с семьей. Сначала вместе с Жулдыз они побывали в салоне красоты, а затем уже в ресторане. Семья поужинала вместе, слушая музыку и наслаждаясь обществом друг друга.
Отметим, недавно мать Кайрата Нуртаса ответила на обвинения фанатов в том, что она якобы не отпускает его к семье.
"В каждом доме есть свои секреты, не нужно обсуждать чужую личную жизнь", - заявила она.
Мы также писали, что отец Кайрата Нуртаса "рассказал" о сыновьях необычным способом. Немногим ранее сам исполнитель показался с незнакомкой в соцсети и озадачил поклонников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150518-kayrat-nurtas-pokazal-kak-provel-vyhodnye-s-zhenoy-i-synovyami-video/