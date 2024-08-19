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Кайрат Нуртас показал, как провел выходные с женой и сыновьями (видео)

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: Instagram /kair_n

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас показал кадры с семьей - женой Жулдыз Абдукаримовой и двумя сыновьями Нарулом и Ханом. Звездные супруги поужинали в ресторане, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас провел выходные с семьей. Сначала вместе с Жулдыз они побывали в салоне красоты, а затем уже в ресторане. Семья поужинала вместе, слушая музыку и наслаждаясь обществом друг друга.

Отметим, недавно мать Кайрата Нуртаса ответила на обвинения фанатов в том, что она якобы не отпускает его к семье.

"В каждом доме есть свои секреты, не нужно обсуждать чужую личную жизнь", - заявила она.

Мы также писали, что отец Кайрата Нуртаса "рассказал" о сыновьях необычным способом. Немногим ранее сам исполнитель показался с незнакомкой в соцсети и озадачил поклонников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2150518-kayrat-nurtas-pokazal-kak-provel-vyhodnye-s-zhenoy-i-synovyami-video/

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