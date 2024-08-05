Кайрат Нуртас показался с незнакомкой в соцсети (видео)

Казахстанский исполнитель Кайрат Нуртас опубликовал в соцсети Instagram короткое видео с девушкой в платке, личность которой осталась загадкой, передает NUR.KZ.

В минувшие выходные знаменитый певец решил поздороваться с поклонниками через Instagram-сторис.

"Всем здравствуйте, как у вас дела?" - сказал Нуртас.

Видео артист записал в домашней обстановке - позади него была незнакомая девушка в светлом платке. Широко улыбаясь, Кайрат наклонил свою голову в сторону ее плеча.

"Привет", - обратился к ней певец. Лица девушки за его головой видно не было.

Отметим, Кайрат Нуртас женат на актрисе Жулдыз Абдукаримовой. Вместе они воспитывают четырех детей - двоих дочерей и двоих сыновей.

Недавно Кайрат Нуртас опубликовал видео долгожданной встречи с сыновьями после ареста на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенное повторно.