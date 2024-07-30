"Она его к семье не отпускает": мать Кайрата Нуртаса ответила на обвинения фанатов

Гульзира Айдарбекова опубликовала очередное посвящение знаменитому сыну в соцсети. После этого матери и продюсеру Кайрата Нуртаса пришлось отвечать хейтерам, передает NUR.KZ.

"Да благословит тебя Бог, сыночек", - написала Гульзира Айдарбекова, опубликовав видео с разными моментами из жизни Кайрата Нуртаса.

На одном из видео знаменитый сын катал свою мать на гидроцикле, также в ролике можно увидеть выступления Нуртаса. А на заставке к видео певец стоит на одном колене перед матерью и целует ее руку.

Комментарии под публикацией были преимущественно негативные - пользователи Казнета напомнили, что у артиста есть своя семья и дети.

"Маменькин сынок, а сыночку 35", "Противно даже смотреть на это зрелище. Хотите - блокируйте, но на этом видео должна была быть Жулдыз, жена, как-никак, общих четверо детей есть. Зачем так ревнуете сына, как соперница Жулдыз? Вот таких ене не понимаю, зачем тогда женить сыновей, если потом разрушаете семьи и на место жены усаживаетесь? Зачем?", "Она его к семье не отпускает - мол, тои, выступления. Личной жизни нет", - написали подписчики.

На некоторые из этих комментариев Гульзира Айдарбекова решила ответить лично.

"Вы ничего не знаете. Не нужно сплетничать, видя ситуацию снаружи. Если у вас в семьях все хорошо, этого достаточно. В каждом доме есть свои секреты, не нужно обсуждать чужую личную жизнь", - подчеркнула мать Нуртаса.

Совсем недавно Кайрат Нуртас отдохнул с родителями и братьями на озере Алаколь.