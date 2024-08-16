Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отец Кайрата Нуртаса "рассказал" о сыновьях необычным способом (видео)

Опубликовано:

Семья Кайрата Нуртаса
Семья Кайрата Нуртаса. Кадр из видео: instagram.com/zangaar

В Instagram Зангара Нуртаса, младшего брата певца Кайрата Нуртаса, появилось забавное видео с участием отца семейства и трех братьев - Нуртас Айдарбеков поделился мнением о детях, передает NUR.KZ.

Кайрат, Зангар и Аян Нуртас изрядно намокли - а все из-за популярного тренда, вариацию которого они решили снять всей семьей. Отец парней, Нуртас Айдарбеков, стоял позади них и отвечал на вопросы про сыновей. Он по очереди окунал в чашу с водой того, кто был "правильным ответом".

Так, благодаря этому ролику, пользователи Сети узнали, что Кайрат чаще всех опаздывает, но при этом самый щедрый и самый веселый.

Зангар, по мнению отца, лучше всех учился, чаще других помогает по дому, но больше всех болтает. А Аян, в свою очередь, самый главный едок семейства, при этом он чуть ленивее и чаще братьев теряет вещи. При этом всех троих Айдарбеков назвал хулиганами.

Недавно Кайрат Нуртас показался с незнакомкой в соцсети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149701-otec-kayrata-nurtasa-rasskazal-o-synovyah-neobychnym-sposobom-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie