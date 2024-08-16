Отец Кайрата Нуртаса "рассказал" о сыновьях необычным способом (видео)
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В Instagram Зангара Нуртаса, младшего брата певца Кайрата Нуртаса, появилось забавное видео с участием отца семейства и трех братьев - Нуртас Айдарбеков поделился мнением о детях, передает NUR.KZ.
Кайрат, Зангар и Аян Нуртас изрядно намокли - а все из-за популярного тренда, вариацию которого они решили снять всей семьей. Отец парней, Нуртас Айдарбеков, стоял позади них и отвечал на вопросы про сыновей. Он по очереди окунал в чашу с водой того, кто был "правильным ответом".
Так, благодаря этому ролику, пользователи Сети узнали, что Кайрат чаще всех опаздывает, но при этом самый щедрый и самый веселый.
Зангар, по мнению отца, лучше всех учился, чаще других помогает по дому, но больше всех болтает. А Аян, в свою очередь, самый главный едок семейства, при этом он чуть ленивее и чаще братьев теряет вещи. При этом всех троих Айдарбеков назвал хулиганами.
Недавно Кайрат Нуртас показался с незнакомкой в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2149701-otec-kayrata-nurtasa-rasskazal-o-synovyah-neobychnym-sposobom-video/