Отец Кайрата Нуртаса "рассказал" о сыновьях необычным способом (видео)

В Instagram Зангара Нуртаса, младшего брата певца Кайрата Нуртаса, появилось забавное видео с участием отца семейства и трех братьев - Нуртас Айдарбеков поделился мнением о детях, передает NUR.KZ.

Кайрат, Зангар и Аян Нуртас изрядно намокли - а все из-за популярного тренда, вариацию которого они решили снять всей семьей. Отец парней, Нуртас Айдарбеков, стоял позади них и отвечал на вопросы про сыновей. Он по очереди окунал в чашу с водой того, кто был "правильным ответом".

Так, благодаря этому ролику, пользователи Сети узнали, что Кайрат чаще всех опаздывает, но при этом самый щедрый и самый веселый.

Зангар, по мнению отца, лучше всех учился, чаще других помогает по дому, но больше всех болтает. А Аян, в свою очередь, самый главный едок семейства, при этом он чуть ленивее и чаще братьев теряет вещи. При этом всех троих Айдарбеков назвал хулиганами.

Недавно Кайрат Нуртас показался с незнакомкой в соцсети.