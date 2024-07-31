Долгожданная встреча: Кайрат Нуртас показал теплое видео с сыновьями

Казахстанский певец Кайрат Нуртас разместил в соцсети видео с сыновьями Нарулом и Ханом. Артист встретился с детьми после административного ареста, передает NUR.KZ.

В сторис Кайрат разместил видео с вечерней прогулки по городу с детьми - Нарулом и Ханом. Певец запечатлел на телефон счастливые моменты с сыновьями. На кадрах видно, как мальчики, прижавшись к отцу, целуют его в щеку.

"Приветствую вас, казахстанцы. Это наш Хан. Он джигит-спортсмен, а Нарул - очень умный мальчик", - похвалил Кайрат своих детей, отметив их аккаунты в соцсетях.

Напомним, в начале июля на Кайрата Нуртаса завели дело вследствие произошедшей в самолете драки. После суда артиста арестовали на 15 суток.

Сразу после выхода на свободу исполнитель уехал отдыхать с семьей на Алаколь. А недавно Гульзира Айдарбекова ответила на обвинения хейтеров в Сети.