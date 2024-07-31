Долгожданная встреча: Кайрат Нуртас показал теплое видео с сыновьями
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Казахстанский певец Кайрат Нуртас разместил в соцсети видео с сыновьями Нарулом и Ханом. Артист встретился с детьми после административного ареста, передает NUR.KZ.
В сторис Кайрат разместил видео с вечерней прогулки по городу с детьми - Нарулом и Ханом. Певец запечатлел на телефон счастливые моменты с сыновьями. На кадрах видно, как мальчики, прижавшись к отцу, целуют его в щеку.
"Приветствую вас, казахстанцы. Это наш Хан. Он джигит-спортсмен, а Нарул - очень умный мальчик", - похвалил Кайрат своих детей, отметив их аккаунты в соцсетях.
Напомним, в начале июля на Кайрата Нуртаса завели дело вследствие произошедшей в самолете драки. После суда артиста арестовали на 15 суток.
Сразу после выхода на свободу исполнитель уехал отдыхать с семьей на Алаколь. А недавно Гульзира Айдарбекова ответила на обвинения хейтеров в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2142448-dolgozhdannaya-vstrecha-kayrat-nurtas-pokazal-teploe-video-s-synovyami-video/