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Кайрат Нуртас уехал отдыхать с семьей на Алаколь (видео)

Опубликовано:

Семья Кайрата Нуртаса
Семья Кайрата Нуртаса. Кадры из видео: instagram.com/zangaar

Выйдя на свободу после ареста, Кайрат Нуртас решил отправиться на озеро Алаколь с семьей - видео с отдыха появилось на странице младшего брата популярного певца, передает NUR.KZ.

После выхода на свободу Кайрат Нуртас решил побыть в компании родителей и братьев. Всей семьей они отправились отдыхать на озеро Алаколь. Младший брат певца Зангар Нуртас выложил серию видео, на которых видно, как знаменитая семья проводит время.

Родители Кайрата, Нуртас и Гульзира Айдарбековы, с адреналином и легким испугом в глазах прокатились на катере по озеру. Зангар пел для отдыхающих и проводил время с супругой Индирой. Сам артист появился в одном из роликов - одетый в пляжном стиле, он прогулялся по базе отдыха с младшим братом.

Супруги и детей Кайрата Нуртаса рядом не было - они находятся за границей. Жулдыз Абдукаримова накануне позировала в мини-нарядах в Барселоне.

До отъезда на Алаколь Кайрат Нуртас успел посетить открытие магазина в Астане - там его атаковали поклонники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2139510-kayrat-nurtas-uehal-otdyhat-s-semey-na-alakol-video/

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