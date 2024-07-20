Кайрат Нуртас вышел на свободу после ареста (видео)

5 июля Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за драку в самолете. По отбытии наказания исполнитель вышел на свободу: его встречали родители, друзья и даже поклонники, передает Otyrar.

Как сообщает издание, Кайрат Нуртас поблагодарил встречающих за беспокойство и поддержку.

"Спасибо всем, кто переживал. Со мной все хорошо", - сказал исполнитель.

Также корреспондентам "Отырар TV" представилась возможность побеседовать с матерью Нуртаса.

Как и у любой матери, у нее болело сердце за сына, сжималась душа, переворачивался весь мир, пишут авторы.

"Я никому не желаю попасть в тюрьму и благодарю всех за поддержку", - заявила в эксклюзивном интервью изданию Гульзира Айдарбекова.

Напомним, ранее в Сети появилась информация об инциденте с участием популярного певца Кайрата Нуртаса. Журналист Михаил Козачков заявил, что произошла драка на борту самолета, летевшего из Алматы в Астану, вследствие чего на исполнителя завели дело.

В суде певец рассказал о том, что случилось на борту самолета. По словам певца, потасовку начал не он. Нуртас заявил, что сначала его схватили за голову и ударили, а он уже бил в ответ.

Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, совершенного повторно.

По факту причинения легкого вреда здоровью дело прекращено в связи с примирением сторон.

При этом мужчину, с которым подрался исполнитель, тоже привлекли к ответственности. Его арестовали на 10 суток.

Позже мать Кайрата Нуртаса поделилась эмоциями после ареста сына, рассказала, как он чувствует себя после ареста и показала редкие детские фото исполнителя.