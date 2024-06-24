"Мой выбор - молчание": попавшая в больницу Жулдыз Абдукаримова сделала признание в соцсети
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, попавшая в больницу, написала пост-размышление в соцсети, в котором призналась, о чем думала лежа на больничной койке, передает NUR.KZ.
Напомним, не так давно Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на состояние своего здоровья. После она рассказала, что ей пришлось лечь в стационар. Кайрата Нуртаса пристыдили в Сети за то, что он не с семьей.
"Знаете. Я много думала лежа в больнице. Кто я? Что делаю? Откуда пришла? Куда иду? Какая я дочь? Какая мать для своих детей?
Я не смогла ответить на свои многотысячные вопросы. Одно поняла, что моя сила - в улыбке. Какие бы испытания ни выпали на мою долю, какую бы несправедливость я не видела, я молчу, не осуждаю, не ругаюсь, не оправдываюсь.
Меня волнует только одно - смогу ли я ответить на все свои действия перед Создателем, оценятся ли мои добрые дела? Самое легкое - это учить уму-разуму, разве не так? А мой выбор - это, как оказалось, молчание", - призналась Жулдыз.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2122713-moy-vybor-molchanie-popavshaya-v-bolnicu-zhuldyz-abdukarimova-sdelala-priznanie-v-socseti/