Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на проблемы со здоровьем (видео)

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова в Туркестане
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, сообщила в соцсети об ухудшении состояния здоровья. Звезда фильма "Ажырасам" вынуждена принимать лечение, передает NUR.KZ.

По словам актрисы, два дня назад она поступила с приступом в больницу.

"Сейчас я принимаю лечение. Нахожусь в дневном стационаре в отделении неврологии. Как говорят врачи, мне нужно лечиться, я должна пройти полное обследование.

Я уже сдала некоторые анализы, завтра пройду МРТ, после этого картина уже полностью прояснится. Не болейте. Спасибо, что ищите меня", - сказала актриса.

Она рассказала, что принимает лечение с 2016 года, однако в последние годы пустила все на самотек.

Жулдыз также попросила своих подписчиков не относится легкомысленно к своему здоровью, своевременно обращаться к врачу, не запуская болезнь.

Мы также писали, что новое видео Кайрата Нуртаса заполонили комментарии о Жулдыз Абдукаримовой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2116962-zhuldyz-abdukarimova-pozhalovalas-na-problemy-so-zdorovem-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.