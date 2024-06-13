Жулдыз Абдукаримова пожаловалась на проблемы со здоровьем (видео)
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Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, сообщила в соцсети об ухудшении состояния здоровья. Звезда фильма "Ажырасам" вынуждена принимать лечение, передает NUR.KZ.
По словам актрисы, два дня назад она поступила с приступом в больницу.
"Сейчас я принимаю лечение. Нахожусь в дневном стационаре в отделении неврологии. Как говорят врачи, мне нужно лечиться, я должна пройти полное обследование.
Я уже сдала некоторые анализы, завтра пройду МРТ, после этого картина уже полностью прояснится. Не болейте. Спасибо, что ищите меня", - сказала актриса.
Она рассказала, что принимает лечение с 2016 года, однако в последние годы пустила все на самотек.
Жулдыз также попросила своих подписчиков не относится легкомысленно к своему здоровью, своевременно обращаться к врачу, не запуская болезнь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2116962-zhuldyz-abdukarimova-pozhalovalas-na-problemy-so-zdorovem-video/