Госпитализированная Жулдыз Абдукаримова раскрыла новые детали о состоянии здоровья

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова находится в стационаре - супруга Кайрата Нуртаса поделилась новой информацией о состоянии своего здоровья, передает NUR.KZ.

Ранее Жулдыз Абдукаримова делилась новостью, испугавшей поклонников - состояние ее здоровья резко ухудшилось. Теперь актриса показала фото и видео с больницы и рассказала, как проходит лечение.

"Неделю я была на дневном стационаре, но результата это не дало. Было принято решение ложиться в стационар. Сейчас выясняем причину моего состояния. Вчера сделали МРТ, и нейрохирург сказал, что нужно провести глубинные анализы. Поэтому пока я буду в больнице. Сейчас мне сделают противоаллергенный укол и заберут на КТ", - рассказала Абдукаримова.

Супруга Кайрата Нуртаса также рассказала, на кого оставила четверых детей.

"К нам из Алматы прилетела моя старшая сестра, чтобы побыть с детьми. Их оставить было не на кого - мамы дома нет, поэтому нужен был человек, которому я бы могла их доверить", - добавила Жулдыз.