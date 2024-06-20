Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Госпитализированная Жулдыз Абдукаримова раскрыла новые детали о состоянии здоровья

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Скрин: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова находится в стационаре - супруга Кайрата Нуртаса поделилась новой информацией о состоянии своего здоровья, передает NUR.KZ.

Ранее Жулдыз Абдукаримова делилась новостью, испугавшей поклонников - состояние ее здоровья резко ухудшилось. Теперь актриса показала фото и видео с больницы и рассказала, как проходит лечение.

"Неделю я была на дневном стационаре, но результата это не дало. Было принято решение ложиться в стационар. Сейчас выясняем причину моего состояния. Вчера сделали МРТ, и нейрохирург сказал, что нужно провести глубинные анализы. Поэтому пока я буду в больнице. Сейчас мне сделают противоаллергенный укол и заберут на КТ", - рассказала Абдукаримова.

Супруга Кайрата Нуртаса также рассказала, на кого оставила четверых детей.

"К нам из Алматы прилетела моя старшая сестра, чтобы побыть с детьми. Их оставить было не на кого - мамы дома нет, поэтому нужен был человек, которому я бы могла их доверить", - добавила Жулдыз.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2120985-gospitalizirovannaya-zhuldyz-abdukarimova-raskryla-novye-detali-o-sostoyanii-zdorovya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.