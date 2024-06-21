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Госпитализация Абдукаримовой: Кайрата Нуртаса пристыдили в Сети за то, что он не рядом с семьей

Опубликовано:

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Скрин: instagram.com/kair_n

Фанаты казахстанского певца Кайрата Нуртаса вновь пристыдили его за то, что он не находится рядом с супругой Жулдыз Абдукаримовой, которая сейчас получает лечение в стационаре, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас опубликовал видео в замедленной съемке - на кадрах запечатлен момент парковки авто и красивой проходки в стильном аутфите.

Комментарии под роликом, однако, заполонили обеспокоенные фанаты, которые обратили внимание на то, что Кайрат не находится рядом с семьей в момент, когда его супруга попала в больницу.

Напомним, накануне Жулдыз Абдукаримова поделилась новыми подробностями о состоянии здоровья, а также рассказала, что пока она проходит лечение в стационаре, с четырьмя детьми Нуртаса и Абдукаримовой побудет ее старшая сестра, которая специально для этого приехала в Астану из Алматы.

"Жулдыз болеет, а с детьми посидеть приезжает ее сестра. Вы где ходите?", "Нельзя отворачиваться от семьи, семья - это все", "Жулдыз же болеет, будь с ней рядом", "Признай свою неправоту и помоги своей семье. Спаси Жулдыз! Она тебе прощала многое, сам знаешь", - написали в комментариях пользователи Сети.

К слову, супруги больше не подписаны друг на друга в Instagram.

Аккаунты Жулдыз Абдукаримовой и Кайрата Нуртаса в Instagram
Аккаунты Жулдыз Абдукаримовой и Кайрата Нуртаса в Instagram. Скрины: instagram @zhuldyzabdukarimovaofficial, @kair_n

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2121537-gospitalizaciya-abdukarimovoy-kayrata-nurtasa-pristydili-v-seti-za-to-chto-on-ne-ryadom-s-semey/

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