"В этот раз навсегда": 43-летняя Дильназ Ахмадиева рассталась с парнем
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Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с молодым человеком. По имеющейся информации, их отношения продлились несколько месяцев, передает NUR.KZ.
В январе дважды разведенная Дильназ Ахмадиева объявила о том, что она снова в отношениях - ее избранником стал оператор-постановщик Сергей Набоков. Тогда исполнительница хита "Золотой" надела подаренное им кольцо на безымянный палец.
Они летали вместе на отдых за границу - тогда Ахмадиева рассказывала, что ее бойфренд хорошо ладит с ее сыном Зейданом. Певица также публиковала фотографии с Набоковым у бассейна.
Однако несколько месяцев спустя роману пришел конец - отвечая на вопросы поклонников, которые заметили отсутствие Сергея в публикациях Дильназ в соцсети, артистка призналась, что они больше не вместе.
"Мы с Сережей расстались почти месяц назад. В этот раз навсегда", - рассказала Ахмадиева.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2117526-v-etot-raz-navsegda-43-letnyaya-dilnaz-ahmadieva-rasstalas-s-parnem/