Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"В этот раз навсегда": 43-летняя Дильназ Ахмадиева рассталась с парнем

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева и Сергей Набоков
Дильназ Ахмадиева и Сергей Набоков. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с молодым человеком. По имеющейся информации, их отношения продлились несколько месяцев, передает NUR.KZ.

В январе дважды разведенная Дильназ Ахмадиева объявила о том, что она снова в отношениях - ее избранником стал оператор-постановщик Сергей Набоков. Тогда исполнительница хита "Золотой" надела подаренное им кольцо на безымянный палец.

Они летали вместе на отдых за границу - тогда Ахмадиева рассказывала, что ее бойфренд хорошо ладит с ее сыном Зейданом. Певица также публиковала фотографии с Набоковым у бассейна.

Однако несколько месяцев спустя роману пришел конец - отвечая на вопросы поклонников, которые заметили отсутствие Сергея в публикациях Дильназ в соцсети, артистка призналась, что они больше не вместе.

"Мы с Сережей расстались почти месяц назад. В этот раз навсегда", - рассказала Ахмадиева.

Сторис Дильназ Ахмадиевой
Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2117526-v-etot-raz-navsegda-43-letnyaya-dilnaz-ahmadieva-rasstalas-s-parnem/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.