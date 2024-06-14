"В этот раз навсегда": 43-летняя Дильназ Ахмадиева рассталась с парнем

Казахстанская исполнительница Дильназ Ахмадиева объявила о расставании с молодым человеком. По имеющейся информации, их отношения продлились несколько месяцев, передает NUR.KZ.

В январе дважды разведенная Дильназ Ахмадиева объявила о том, что она снова в отношениях - ее избранником стал оператор-постановщик Сергей Набоков. Тогда исполнительница хита "Золотой" надела подаренное им кольцо на безымянный палец.

Они летали вместе на отдых за границу - тогда Ахмадиева рассказывала, что ее бойфренд хорошо ладит с ее сыном Зейданом. Певица также публиковала фотографии с Набоковым у бассейна.

Однако несколько месяцев спустя роману пришел конец - отвечая на вопросы поклонников, которые заметили отсутствие Сергея в публикациях Дильназ в соцсети, артистка призналась, что они больше не вместе.

"Мы с Сережей расстались почти месяц назад. В этот раз навсегда", - рассказала Ахмадиева.

Сторис Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva