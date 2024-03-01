Дильназ Ахмадиева в бикини запечатлелась с молодым человеком у бассейна

Улетевшая на отдых в Таиланд Дильназ Ахмадиева показала фигуру в мини-купальнике. Исполнительница сфотографировалась у бассейна со своим бойфрендом, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Золотой" заявила, что сейчас проживает один из лучших этапов своей жизни.

"Мне так хочется показать каждой девушке, каждой женщине, насколько важно менять себя, если вам не нравится ваша жизнь. Вы сделайте первый шаг, потом увидите результат", - посоветовала Ахмадиева.

Певица проводит время в теплых краях с семьей - она запечатлелась с молодым человеком у бассейна. На Дильназ было надето оранжевое бикини - на фотографии они с бойфрендом, улыбаясь, смотрели друг на друга.

Дильназ Ахмадиева с молодым человеком. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Недавно Дильназ Ахмадиева рассказала, как ее бойфренд и бывший супруг ладят между собой.