Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дильназ Ахмадиева в бикини запечатлелась с молодым человеком у бассейна

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Улетевшая на отдых в Таиланд Дильназ Ахмадиева показала фигуру в мини-купальнике. Исполнительница сфотографировалась у бассейна со своим бойфрендом, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Золотой" заявила, что сейчас проживает один из лучших этапов своей жизни.

"Мне так хочется показать каждой девушке, каждой женщине, насколько важно менять себя, если вам не нравится ваша жизнь. Вы сделайте первый шаг, потом увидите результат", - посоветовала Ахмадиева.

Певица проводит время в теплых краях с семьей - она запечатлелась с молодым человеком у бассейна. На Дильназ было надето оранжевое бикини - на фотографии они с бойфрендом, улыбаясь, смотрели друг на друга.

Дильназ Ахмадиева с молодым человеком
Дильназ Ахмадиева с молодым человеком. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Недавно Дильназ Ахмадиева рассказала, как ее бойфренд и бывший супруг ладят между собой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063960-dilnaz-ahmadieva-v-bikini-zapechatlelas-s-molodym-chelovekom-u-basseyna/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.