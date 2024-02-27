"Не испытываем дискомфорт": Дильназ Ахмадиева рассказала, как ее бойфренд ладит с отцом ее ребенка (видео)
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Улетевшая на отдых казахстанская певица Дильназ Ахмадиева поделилась откровениями о том, как складываются отношения ее нынешнего молодого человека с бывшим мужем, передает NUR.KZ.
Дильназ Ахмадиева улетела на отдых с ребенком и молодым человеком. Певица рассказала, что на курорте они встретились с бывшим супругом Азильханом Сейтбаевым, отцом ее сына Зейдана - они полюбовались местной природой, а после поужинали в ресторане все вместе.
"Мой мужчина и Азильхан нормально общаются, сын и я при этом не испытываем дискомфорт. Все прекрасно. Я всегда мечтала о таких отношениях. И только после проработки стала принимать это. Это так круто, потому что чаще всего в этой бытовухе мы забываем о главном - о нормальных человеческих отношениях", - поделилась Ахмадиева.
В недавнем интервью Тимуру Балымбетову Ахмадиева рассказала о нарушенной связи с сыном, а также об участии его отца в воспитании.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2063180-ne-ispytyvaem-diskomfort-dilnaz-ahmadieva-rasskazala-kak-ee-boyfrend-ladit-s-ottsom-ee-rebenka-video/