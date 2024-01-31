Дильназ Ахмадиева надела кольцо от бойфренда на безымянный палец (фото)

Дильназ Ахмадиева поздравила молодого человека с годовщиной. Дважды разведенная певица показала несколько фотографий с новым избранником - он подарил ей кольцо в знаменательную дату, передает NUR.KZ.

В преддверии Нового года Дильназ Ахмадиева откровенно рассказала о двух браках - по ее словам, с одним из бывших супругов она не общается, а с другим - отцом своего ребенка - поддерживает связь.

Сейчас казахстанская звезда, судя по всему, снова счастлива - она показала в историях Instagram молодого человека. Новым избранником певицы стал Сергей Набоков - по информации в его профиле в соцсети, по профессии он - оператор-постановщик.

"С годовщиной, любимый", - подписала Дильназ Ахмадиева фотографию с бойфрендом.

Дильназ Ахмадиева и Сергей Набоков. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

В честь годовщины молодой человек преподнес знаменитой возлюбленной кольцо - Дильназ надела его на безымянный палец.

Кольцо Дильназ Ахмадиевой. Скрин: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Недавно 43-летняя исполнительница хита "Золотой" примерила дерзкий образ, который пришелся ее поклонникам по вкусу.