"Боже, какая красивая": беременная Кети Топурия восхитила фанатов нежным образом
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Беременная солистка группы A'Studio Кети Топурия поделилась с подписчиками новым фото. Фанаты в комментариях сразу же завалили девушку комплиментами, передает NUR.KZ.
Публикация появилась на странице певицы в Instagram.
На снимке девушка запечатлена под зонтом в белой рубашке и светлом пиджаке. При этом оба предмета гардероба расстегнуты и приоткрывают заметно округлившийся живот.
Фанаты Кети Топурии сразу же забросали девушку лестными комментариями.
"Приличные слова не передадут всех граней моего восхищения", "Самая красивая", "Великолепная", "Боже, какая красивая", "Невероятная", "Гармония", – прокомментировали фото пользователи.
Напомним, в конце марта Кети Топурия сообщила о своей третьей беременности. При этом в январе 2021 года Кети Топурия родила мальчика. У нее также подрастает дочь Оливия, которой скоро исполнится 9 лет.
Ранее мы подробно рассказывали о биографии девушки. Кстати, полное имя певицы – Кетеван Андроевна Топурия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114355-bozhe-kakaya-krasivaya-beremennaya-keti-topuriya-voshitila-fanatov-nezhnym-obrazom/