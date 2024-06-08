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Эзотерика

"Боже, какая красивая": беременная Кети Топурия восхитила фанатов нежным образом

Опубликовано:

Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Беременная солистка группы A'Studio Кети Топурия поделилась с подписчиками новым фото. Фанаты в комментариях сразу же завалили девушку комплиментами, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на странице певицы в Instagram.

На снимке девушка запечатлена под зонтом в белой рубашке и светлом пиджаке. При этом оба предмета гардероба расстегнуты и приоткрывают заметно округлившийся живот.

Фанаты Кети Топурии сразу же забросали девушку лестными комментариями.

"Приличные слова не передадут всех граней моего восхищения", "Самая красивая", "Великолепная", "Боже, какая красивая", "Невероятная", "Гармония", – прокомментировали фото пользователи.

Напомним, в конце марта Кети Топурия сообщила о своей третьей беременности. При этом в январе 2021 года Кети Топурия родила мальчика. У нее также подрастает дочь Оливия, которой скоро исполнится 9 лет.

Ранее мы подробно рассказывали о биографии девушки. Кстати, полное имя певицы – Кетеван Андроевна Топурия.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2114355-bozhe-kakaya-krasivaya-beremennaya-keti-topuriya-voshitila-fanatov-nezhnym-obrazom/

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