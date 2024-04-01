"Это третий?": солистка A’Studio Кети Топурия показала округлившийся живот

Солистка A’Studio Кети Топурия показала округлившийся живот и умилила своих подписчиков. 37-летнюю певицу тепло поздравили с третьей беременностью, передает NUR.KZ.

Кети запечатлелась в белом облегающем трикотажном платье, в котором виден ее округлившийся живот. Ошеломленные пользователи соцсети принялись поздравлять исполнительницу с грядущим пополнением и отметили, что ей к лицу "интересное положение".

"Хочу, чтобы мне тоже посчастливилось быть мамой", "Ой, какая новость прекрасная", "Кети, родная! Я очень сильно рада за вас, люблю", "Третий? Поздравляю!", "Ничего нет прекраснее беременной женщины", "Во, даешь! Герой блин", "Это третий получается?", "Это прекрасно", "Как же Кети идет беременность", - написали ей подписчики.

Отметим, что некоторые пользователи соцсети еще пару месяцев назад предполагали, что артистка беременна.

Напомним, в январе 2021 года Кети Топурия родила мальчика. У нее также подрастает дочь Оливия, которой скоро исполнится 9 лет.