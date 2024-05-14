"Какие красавчики": отдохнувшие на Сейшелах Прилучный и Брутян поделились солнечным фото

Российские актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян отдохнули на Сейшелах. Супруги запечатлелись во время своего романтического отпуска и вызвали умиление фанатов, передает NUR.KZ.

Зепюр Брутян отметила, что в это райское место они снова приедут, но уже с детьми. Фото из Сейшел актриса разместила в своем блоге. Отметим, что поездка на Сейшелы стала сюрпризом для Павла, который ему устроила любящая жена.

"Отпуск подходит к концу. Очень соскучились по дому, по работе и Москве. Пора возвращаться. Сейшелы - это сочетание безупречной природы, приятного берега, вкусных фруктов и подходящего климата. Райский уголок, который снова манит вернуться, но уже всей нашей большой компанией", - написала Зепюр.

"Когда люди любят друг друга, это же прекрасно! Злые и завистливые комментарии тут не совсем уместны!", "Зиппи, как вы хорошо похудели, молодец", "Божечки, какие красавчики", "Лучшая пара", - прокомментировали верные фанаты.

Напомним, летом 2022 года Прилучный и Брутян сыграли пышную свадьбу. А год назад у пары родился ребенок.