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"Мудрая жена": Зепюр Брутян устроила сюрприз Павлу Прилучному

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Павел Прилучный и Зепюр Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Актриса Зепюр Брутян сделала сюрприз своему мужу - российскому актеру Павлу Прилучному, звезде сериала "Мажор". Пара направилась на отдых в другую страну, передает NUR.KZ.

"В нашей семье мастер сюрпризов - это Паша. В этот раз я решила взять на себя эту роль и сделала сюрприз Паше. Как думаете, куда мы летим? Подсказка: время в пути - 12 часов", - написала Зепюр.

Актриса разместила теплое фото с мужем. Фанаты тут же отреагировали на публикацию и попытались отгадать, куда направилась пара.

"Какие красивые, хорошего вам отдыха!", "Мальдивы либо Доминикана", "В Индонезию держите путь", "Обожаю! Зепюр и Паша, так держать!", "Вы очень красивая и мудрая жена. Ему очень повезло с вами", "Япония! Хорошего отдыха, любимки", - отреагировали комментаторы.

Напомним, летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. А год назад актеры стали родителями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2096780-mudraya-zhena-zepyur-brutyan-ustroila-syurpriz-pavlu-priluchnomu/

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