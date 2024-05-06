"Мудрая жена": Зепюр Брутян устроила сюрприз Павлу Прилучному

Актриса Зепюр Брутян сделала сюрприз своему мужу - российскому актеру Павлу Прилучному, звезде сериала "Мажор". Пара направилась на отдых в другую страну, передает NUR.KZ.

"В нашей семье мастер сюрпризов - это Паша. В этот раз я решила взять на себя эту роль и сделала сюрприз Паше. Как думаете, куда мы летим? Подсказка: время в пути - 12 часов", - написала Зепюр.

Актриса разместила теплое фото с мужем. Фанаты тут же отреагировали на публикацию и попытались отгадать, куда направилась пара.

"Какие красивые, хорошего вам отдыха!", "Мальдивы либо Доминикана", "В Индонезию держите путь", "Обожаю! Зепюр и Паша, так держать!", "Вы очень красивая и мудрая жена. Ему очень повезло с вами", "Япония! Хорошего отдыха, любимки", - отреагировали комментаторы.

Напомним, летом 2022 года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу. А год назад актеры стали родителями.