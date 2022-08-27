Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

34-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян связали себя узами брака. Звездная пара сыграла пышную свадьбу, на которой присутствовало около 50 человек, передает Starhit.

Актриса Зепюр Брутян выбрала для важного дня белое платье, расшитое кружевом, с пышной юбкой и открытыми плечами, дополнив образ фатой. Из аксессуаров на невесте были сережки и цепочка с кулоном. Актер Павел Прилучный был одет в синий строгий костюм и белую рубашку.

Как пишет издание, на мероприятии присутствовало около 50 человек. Среди гостей были замечены певец Стас Михайлов, боец Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный.

Отмечается, что артисты расписались еще в мае этого года, но не афишировали данное событие и не комментировали его.

Для Прилучного это уже второй брак. Он был женат на актрисе Агате Муцениеце, с которой официально развелся в 2020 году. У супругов есть двое детей – Тимофей и Мия.

Напомним, в январе бывшие супруги Павел Прилучный и Агата Муцениеце улетели вместе на отдых в Эмираты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985129-pavel-priluchnyy-i-zepyur-brutyan-sygrali-pyshnuyu-svadbu/