Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: instagram.com/zepyur_brutyan

Российская актриса Зепюр Брутян и актер Павел Прилучный, сыгравшие вместе в сериале "В клетке", стали родителями. Об этом новоиспеченная мама рассказала в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Ребенок появился на свет в пятницу. Отец семейства присутствовал на родах и перерезал пуповину, а также познакомил нового члена семьи со своими детьми от предыдущего брака. Стоит отметить, что для Зепюр и Павла это первый совместный ребенок, а для самого Прилучного - третий. У актера есть двое старших детей от брака с Агатой Муцениеце.

"28.04.23", - написала Брутян.

Подписчики поздравили новоиспеченных родителей и предположили, что у пары родился мальчик.

"Что-то хорошее все-таки происходит в этом мире", "Поздравляю вас с рождением сыночка", "Поздравляю, Зипи! Ты даже после родов самая красивая мамочка", "Детки рады братику", "Пусть Ваше счастье приумножиться с появлением маленького ангелочка", "Я говорила, будет парень! Поздравляю, ребята", - прокомментировали они.

Напомним, летом прошлого года Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли пышную свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2019088-zepyur-brutyan-i-pavel-priluchnyy-stali-roditelyami/