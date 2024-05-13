"С легкостью оголяешь тело, но боишься оголить душу": Макпал Исабекова сделала признание

Казахстанская певица Макпал Исабекова, ожидающая второго малыша, поразмышляла над тем, почему так сложно рассказывать о личном, ведь "обнаженную" душу могут больно ранить, передает NUR.KZ.

Немногим ранее беременная Макпал Исабекова показала округлившийся живот в коротком топе. Многие фанаты отметили, что Макпал расцвела и выглядит обворожительно.

В сторис Исабекова разместила черно-белые кадры с последней фотосессии и поразмышляла над тем, какую силу имеют неосторожные слова.

"Ты с такой легкостью оголяешь свое тело, но так боишься оголить душу... Невозможно ранить тело словом. Душу же слово может убить", - заключила артистка.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Напомним, беременная Макпал Исабекова рассказала, какое имя выбрала будущему малышу. Она также ответила на вопрос, как мотивировать мужа зарабатывать больше.