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Макпал Исабекова ответила на вопрос, как мотивировать мужа зарабатывать больше

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Певица Макпал Исабекова
Певица Макпал Исабекова: instagram.com / makosyai

Ожидающая второго малыша Макпал Исабекова пообещала подписчикам в Instagram, что скоро порадует их музыкальными новинками. Певица также поразмышляла над вопросом, как мотивировать мужа на хорошие заработки, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова, готовящаяся стать мамой во второй раз, ответила на вопрос, ждать ли поклонникам новой музыки. Она заверила, что до родов покажет все, что у нее уже готово.

Напомним, в день своего рождения Исабекова презентовала новую песню, которая получила восторженные отзывы меломанов.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Макпал также спросили, как мотивировать супруга, чтобы он начал хорошо зарабатывать.

"Поддерживать его в стремлениях достичь чего-то, верить в него - да. А мотивировать, ну не знаю. Взрослый человек, сам должен себя мотивировать и двигать, я думаю", - заключила артистка.

На днях Исабекова рассказала о неудачном опыте увеличения губ - артистка заявила, что до сих пор не может исправить последствия косметологической процедуры, сделанной около 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089763-makpal-isabekova-otvetila-na-vopros-kak-motivirovat-muzha-zarabatyvat-bolshe/

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