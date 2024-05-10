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"Цветете": беременная Макпал Исабекова показала округлившийся живот в коротком топе

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Беременная вторым ребенком Макпал Исабекова устроила фотосессию на природе - казахстанская исполнительница показала округлившийся живот на эффектных снимках, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова выехала на природу ради красивых фотографий - исполнительница хита "Бесконечность" надела полупрозрачную двойку в сеточку, обнажив округлившийся живот. Необычный фотосет прошел под открытым небом на фоне склонов и водоемов.

Также артистка показала поклонникам, что творилось за кадром на фотосессии. Под постом Макпал оставила пожелание для своих подписчиц.

"Пусть каждая женщина, мечтающая о ребенке, станет мамой", - написала Исабекова.

Восхищенные фанаты оставили массу комплиментов и добрых пожеланий.

"В эту беременность прям божественная красота", "Образ, фотографии и Вы очень красиво получились! Пусть беременность будет легкой", "Вы прям цветете", "Прекрасна", "Нежность нежная", "Второй - тоже пацан", - написали в комментариях.

Напомним, Макпал Исабекова уже воспитывает сына Теодора, которому летом исполнится два года. О своей второй беременности исполнительница объявила в День всех влюбленных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2098016-cvetete-beremennaya-makpal-isabekova-pokazala-okruglivshiysya-zhivot-v-korotkom-tope/

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