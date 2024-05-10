"Цветете": беременная Макпал Исабекова показала округлившийся живот в коротком топе

Беременная вторым ребенком Макпал Исабекова устроила фотосессию на природе - казахстанская исполнительница показала округлившийся живот на эффектных снимках, передает NUR.KZ.

Макпал Исабекова выехала на природу ради красивых фотографий - исполнительница хита "Бесконечность" надела полупрозрачную двойку в сеточку, обнажив округлившийся живот. Необычный фотосет прошел под открытым небом на фоне склонов и водоемов.

Также артистка показала поклонникам, что творилось за кадром на фотосессии. Под постом Макпал оставила пожелание для своих подписчиц.

"Пусть каждая женщина, мечтающая о ребенке, станет мамой", - написала Исабекова.

Восхищенные фанаты оставили массу комплиментов и добрых пожеланий.

"В эту беременность прям божественная красота", "Образ, фотографии и Вы очень красиво получились! Пусть беременность будет легкой", "Вы прям цветете", "Прекрасна", "Нежность нежная", "Второй - тоже пацан", - написали в комментариях.

Напомним, Макпал Исабекова уже воспитывает сына Теодора, которому летом исполнится два года. О своей второй беременности исполнительница объявила в День всех влюбленных.