"Я не абьюзер": Аскар Ильясов высказался о расставании с Айей Шалкар

Ранее казахстанская модель Айя Шалкар заявила о расставании с актером Аскаром Ильясовым. Молодой человек тоже решил прокомментировать произошедшее, передает NUR.KZ.

Как отметил в сторис в Instagram актер, он не может поверить, что ему приходится об этом писать. Но, по его словам, реакция на пост Айи в публичном пространстве вышла за рамки адекватной.

"Я не абьюзер, я люблю и уважаю женщин. И Айю я люблю и уважаю, как и все то, что между нами было. Мы расстались. После четырех месяцев ярких и насыщенных отношений мы совместно пришли к тому, чтобы разойтись.

То, что сейчас транслируется с ее стороны, ставит меня в тупик. Я не буду оправдываться, я хочу диалога. Мы бы могли поговорить об этом лично, но если ты хочешь перевести наши отношения в формат публичного кейса, давай сделаем это вместе. Запишем совместное интервью и проговорим важные вещи. Думаю, это полезно и терапевтически не только для нас, а для всех, у кого есть недопонимания в отношениях", - предложил Аскар Ильясов.

Ранее Айя Шалкар сообщила о расставании с актером. Модель заявила, что за недолгие отношения ей виртуозно пытались внушить вину за ее прошлое, снизить самооценку путем критики ее выбора одежды и косметики. Она призвала девушек и женщин беречь себя и при первых же признаках чего-либо покушающегося на личные границы - бежать.

Напомним, разговоры о том, что Ильясов и Шалкар встречаются, впервые поползли в феврале после дня рождения модели. Затем пара подтвердила свои отношения.