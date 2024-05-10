Айя Шалкар рассталась с Аскаром Ильясовым

Роман модели Айи Шалкар с актером Аскаром Ильясовым продлился недолго - в Instagram-сторис девушка рассказала, что именно пошло не так в их отношениях, передает NUR.KZ.

Разговоры о том, что Ильясов и Шалкар встречаются, впервые поползли в феврале после дня рождения модели. После пара подтвердила факт отношений, однако, не прошло и трех месяцев, как Айя Шалкар рассказала, что ушла от актера. Расставание, судя по всему, было не самым приятным.

"В свои 28 лет, после одиннадцати лет упорной работы над собой, своей жизнью и карьерой, после двух высших образований, исколесив весь мир, пожив в пяти разных городах на дальних краях света, пройдя многие месяцы терапии, я обнаружила себя в отношениях (слава Богу, совсем недолгих), в которых мне виртуозно пытались внушить вину в моем прошлом (!), снизить самооценку путем критики того, что я выбираю носить и какой косметикой пользоваться. В которых ставились под сомнение мои фундаментальные убеждения о гендерных вопросах, о политике, о науке", - поделилась Айя.

После этого модель и художница обратилась к прекрасной половине своей аудитории в соцсети.

"Женщины, девочки, любимые. Берегите себя, и при первых же признаках чего-либо покушающегося на ваши личные границы - бегите. Бегите, куда глаза глядят. Даже если вам никто не верит. Даже если вся страна знает о вас. Даже если стыдно. Все у вас будет хо-ро-шо! Поверьте мне. Поверьте себе", - заключила Шалкар.

Ильясов ситуацию пока никак не комментировал. Однако молодые люди больше не подписаны друг на друга в Instagram.