Айгуль Иманбаева будет учиться в Лондоне по программе "Болашак"

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Казахстанская актриса и певица Айгуль Иманбаева рассказала своим подписчикам в соцсети, что стала обладательницей международной стипендии "Болашак", передает NUR.KZ.

45-летняя Айгуль Иманбаева не перестает удивлять своих поклонников. Недавно она шокировала моралистов поцелуем с молодым актером в фильме. А теперь стала студенткой.

"Друзья, радостная весть! Можете меня поздравить. Я поступила на обучение в вуз Лондона, буду учиться в Великобритании по программе "Болашак".

Сегодня я поделилась этой новостью в программе "Өмір көркем". Пусть исполнятся все мечты у тех, кто желал мне хорошего", - отметила Айгуль в своем Instagram.

"Помню, вы рассказывали несколько лет назад, что хотите выучить английский, поехать за границу, мечты сбываются", "Поздравляем! Молодец", "Уау, круто!", "Удачи, пусть и нашим детям так повезет", - отметили фанаты.

В сторис Instagram телеведущей Айгерим Есенали можно увидеть видео с Айгуль Иманбаевой, снятое после эфира программы "Өмір көркем". Певица отметила, что учиться можно в любом возрасте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007737-aygul-imanbaeva-budet-uchitsya-v-londone-po-programme-bolashak/