Поступившая в вуз Лондона Айгуль Иманбаева рассказала, как отнеслась к критике в Сети

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

46-летняя певица и актриса Айгуль Иманбаева, ставшая обладательницей стипендии "Болашак", рассказала в программе "Жақсы адамдарым", почему выбрала для учебы именно Лондон и какую профессию будет осваивать.

Отметим, что не так давно Айгуль Иманбаева сообщила своим фанатам радостную весть о том, что будет учиться в Лондоне по программе "Болашак".

"Я изучаю английский уже четыре года. Я поняла, что изучение иностранного языка становится тебе по плечу, когда ты ставишь перед собой цель. Ты начинаешь его понимать и быстрее учишься.

Я поставила себе цель - отправиться на учебу. Почему я выбрала Лондон? Там, где я буду учиться, обучают менеджеров в сфере искусства. Это восстребованные специалисты.

Если рассказать о том, почему я пришла к такому решению, то, на мой взгляд, учиться, развиваться человеку нужно всю свою жизнь.

Если человек начал поучать другого, значит, он остановился в развитии, когда его процесс развития останавливается, он начинает умничать. Таким образом, он восполняет те "ямы", прорехи, которые у него внутри.

Я не говорю о мудрецах, которые делятся опытом жизни, ведь среди старцев тоже не все настоящие аксакалы, а вот слушать советы настоящих аксакалов - это действительно счастье", - написала она.

Айгуль также ответила на вопрос, как восприняла критику некоторых пользователей Сети, которые не одобрили ее поступление.

"Каждый видит то, что хочет. Я слышала, что меня много обсуждали в Facebook, не знаю, кто это был. Как я слышала, какой-то блогер, потом журналист. Увидела у Айгуль Ельшибаевой на страничке, что она меня начала защищать.

Я написала ей в директ: "Айгуль, дорогая, как известно, собака лает, караван идет". Тот, кто написал это, откуда он знает мое творчество, мой внутренний мир, судит лишь по лицу. Иначе, если бы он был знаком с моим творчеством и моим миром, он бы такого не написал.

В прошлом году я хотела поступить в докторантуру, но мой уровень английского не подходит для того, чтобы сдать IELTS, поскольку я только перешла на четвертый уровень английского, а для того, чтобы сдать этот экзамен, нужно иметь пятый или шестой уровень, поэтому я решила учиться по "Болашаку".

Ну а этот блогер, видимо, неправильно понял информацию, заявив, мол, почему она берет государственный грант, пусть покажет свой сертификат IELTS, судя по этому, он неправильно понял или же не захотел понимать", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024769-postupivshaya-v-vuz-londona-aygul-imanbaeva-rasskazala-kak-otneslas-k-kritike-v-seti/