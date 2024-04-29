"Отныне буду жить по-настоящему": Молдир Ауелбекова сделала признание в соцсети

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова сделала признание в соцсети - она заявила, что после перенесенных испытаний научилась ценить жизнь и радоваться каждому дню, передает NUR.KZ.

Ранее Молдир Ауелбекова рассказала, почему распался ее первый брак. Своими откровениями знаменитость поделилась в программе "Мамский әңгіме". Молдир без утайки поведала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться в жизни.

Новый пост в Instagram Ауелбекова разместила вместе с шуточным видео, на котором визажист наносит ей макияж сидя в кресле, а певица стоит и удивленно говорит, мол, думала, что будет все наоборот.

"Я очень много плакала. Очень много. Все, кто видел программу "Мамский әңгіме", об этом узнали. Особенно чувствительным был момент, когда я рассказала, что пережила, когда родила дочь", - написала Молдир.

Отметим, что перенесшая коронавирус певица стала мамой во второй раз летом 2021 года, сразу после этого Ауелбекова шокировала признанием о разводе со вторым мужем.

"С тех пор я решила, что буду чаще смеяться, радоваться каждому мгновению, ценить счастливые моменты, начну жить по-настоящему", - заявила исполнительница.