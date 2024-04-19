"Не было ничего общего": Молдир Ауелбекова рассказала, почему распался ее первый брак

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова, которая одна воспитывает двоих детей, откровенно рассказала о личной жизни, став гостьей подкаста "Мамский әңгіме", передает NUR.KZ.

Ведущая подкаста Айнур Ильясова спросила Молдир, почему первый муж отказался от нее и ребенка. Об этом как-то упоминала сама певица.

"У нас была тема свекрови и невестки. Не хочу об этом говорить, прошло уже много времени. Это его решение, я это приняла. Нормально, живем. Счастье не зависит только от того, есть ли рядом мужчина. Поэтому, слава Богу, мои дети здоровы, рядом со мной родители. У меня есть много причин быть счастливой", - начала она свой рассказ.

Молдир отметила, что одной из причин того, что она спешно создала семью, стало то, что ей часто задавали вопросы, когда же она выйдет замуж, ведь ей на тот момент было уже 30 лет.

"Могу сказать, что я одна из таких девушек, который вышли замуж, потому что общество этого требует. Мы с ним встречались какое-то время. Но я сказала, что у нас ничего не получится, а на следующий день он сделал предложение.

И поскольку мне все твердили о замужестве и необходимости вовремя родить ребенка, а тут поступило предложение, я подумала, что не должна отказывать. Так я и вышла замуж", - рассказала Молдир.

Уже после замужества Молдир переехала в Астану, а он продолжал жить в Кокшетау.

"Мы виделись раз в неделю, а то и раз в две недели, иногда в месяц раз. Я не верю в любовь на расстоянии. До брака это еще как-то придавало романтики нашим отношениям, но после, когда стали семьей, это уже было неприемлемо.

Было много недопониманий, не было поддержки с его стороны, он жил сам по себе, я сама по себе. Не было ничего общего. В трудные моменты он тоже не был рядом. Когда приходилось решать какие-то семейные проблемы, тоже его не было. Это же совсем разная жизнь", - призналась артистка.

Исполнительница рассказала, как состоялся ее разговор со свекровью.

"Многое я умалчивала, и мужу своему не говорила, поскольку это женские вопросы и жил он не с нами. Но однажды, когда все накопилось, я сказала своей ене: "Почему так происходит, пришло уже время, когда вы меня должны принять"...

Это было вечером, а наутро позвонил муж, сказал, что он приедет, чтобы я срочно собирала чемоданы, мол, мы едем в Алматы, ты побудь со своими родителями, а я там буду работать.

Ребенку было всего полгода, я обрадовалась, ведь уже полтора года жила в Астане. Я думала, что после разговора с ене наши отношения наладятся", - рассказала она.

Однако в доме у Молдир состоялся тяжелый разговор мужа с ее родителями.

"Он сказал: "Ваша дочь не уважает мою мать". А после ушел, хлопнув дверью", - поведала Молдир.

Артистка отметила, что у нее нет обид на прошлое.

"У меня нет обид, они не хотели меня принять и это было их решение, их право. Я же не могу насильно заставить себя принять", - заключила она.