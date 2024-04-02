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Эзотерика

"Муж против, чтобы я показывала чеки": Ерке Есмахан ответила на критику ее помощи пострадавшим от паводков

Опубликовано:

Ерке Есмахан
Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан опубликовала обращение к поклонникам после полученной критики относительно ее помощи пострадавшим от паводков жителям страны, передает NUR.KZ.

Накануне мы писали, что Ерке высказывалась о паводках в Казахстане: тогда певица сообщила, что они с семьей "помогают близким и всей стране". Судя по всему, в личные сообщения к исполнительнице поступил шквал критики, поскольку она не уточняла, какую именно помощь оказывает и в каком объеме.

Сегодня Есмахан обратилась к фанатам в Instagram-сторис, чтобы прокомментировать сложившуюся ситуацию.

"Добрый день! Мы от имени семьи оказываем посильную помощь регионам, пострадавшим от наводнений. Мой муж против, чтобы я показывала чеки и как-то это афишировала. С тех пор, как мы стали семьей, мы не рассказывали, какую благотворительную помощь мы оказывали, неважно, большую или маленькую, и он поставил условие, что мы больше не будем об этом писать.

Я решила все это написать, чтобы вы не подумали, будто мы сидим сложа руки. У нас такое понимание вещей с супругом. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от лишних слов.

Пусть Всевышний даст нам спокойствия. Мы такие же люди, как и вы", - заключила Ерке.

Сторис Ерке Есмахан
Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2077694-muzh-protiv-chtoby-ya-pokazyvala-cheki-erke-esmahan-otvetila-na-kritiku-ee-pomoschi-postradavshim-ot-pavodkov/

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