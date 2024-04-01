"Хочу прийти к платку": Ерке Есмахан рассказала, планирует ли покрываться

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы поклонников в Instagram-сторис и рассказала о своем отношении к ношению платка, передает NUR.KZ.

В традиционной рубрике "Вопрос - ответ" поклонники Ерке Есмахан затронули разные темы. Напомним, певица с супругом RaiM сейчас находятся в Турции, куда они уехали отдыхать без детей. Один из фанатов отметил, что Ислам, младший сын знаменитой пары, стал бабушкиным ребенком. Ерке не стала отрицать этого.

"Да! Сейчас мы думаем, как будем забирать его у бабушки с дедушкой. Говорят, что не отдадут. Ругаются, что мы часто звоним через видео.

У бабушки с дедушкой есть Ислам (младший сын Есмахан - прим. ред.), у Райыма - Муслим (старший сын Есмахан - прим. ред.), а мне нужна девочка", - сказала Ерке, в очередной раз намекая, что хочет родить дочь.

Другая подписчица рассказала, что певица приснилась ей в платке, и спросила о ее отношении к этому.

"Ради благословения Всевышнего и счастья своего супруга я надеюсь, что в будущем приду к платку. Для этого молюсь о том, чтобы моя вера стала еще крепче", - призналась Есмахан.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan

Также Ерке Есмахан высказалась о помощи пострадавшим от паводков в Казахстане.