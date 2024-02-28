Асель Сагатова спела песенку Львенка и Черепахи во время похода в горы (видео)

Асель Сагатова провела день в алматинских горах - во время передышки казахстанская актриса спела песню Львенка и Черепахи из популярного мультфильма, передает NUR.KZ.

Избегать городской суеты и серых будней в горах - излюбленное занятие звезды фильма "Бишарашки". Поделившись с поклонниками различными фото и видео с горной прогулки, Асель Сагатова поведала о своих ощущениях после таких вылазок и уединения с природой.

"Обожаю потом себя за то, что нахожу в себе силы на что-то хорошее, позитивное, светлое, полезное, вдохновляющее, очищающее сознание, и это все про поход. В зимнее время это особенный опыт, его нужно пройти", - рассказала актриса.

Сторис Асель Сагатовой. Скрин: instagram.com/asselsagatova

Времяпрепровождение в горах Сагатова называет "особенным кайфом". Именно так можно описать состояние актрисы со стороны в момент, когда она блаженно лежала на снегу и напевала песенку Львенка и Черепахи из популярного мультфильма 70-х годов.

Несмотря на свою любовь к зимним развлечениям, Асель Сагатова в ожидании весны - недавно она восхитила поклонников сезонным образом.