"Милашки": Айжулдыз Адайбекова и ее маленький сын запечатлелись в оригинальных тюбетейках

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала милые фото с подросшим сыном и умилила Казнет. Мать и ее ребенок запечатлелись в войлочных тюбетейках, передает NUR.KZ.

"Весна", - гласит лаконичная подпись к фото, которые Айжулдыз разместила в карусели своего аккаунта в Instagram. На втором и четвертом фото актриса запечатлелась вместе с сыном.

Оба они сидят в салоне автомобиля в войлочных тюбетейках с национальными узорами. На Айжулдыз можно заметить украшения - серьги и кольца в казахском стиле.

Милые фотографии тут же нашли отклик в сердцах ее подписчиков.

"Где купили такие тюбетейки?", "Айжулдыз, ты очень талантливая и красивая, пусть сынок растет на радость тебе", "Милашки", "Настоящая казахская красавица", - написали ей фанаты.

Недавно молодая мама Айжулдыз Адайбекова восхитила игрой на пианино.