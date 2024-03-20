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"Милашки": Айжулдыз Адайбекова и ее маленький сын запечатлелись в оригинальных тюбетейках

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Айжулдыз Адайбекова
Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова показала милые фото с подросшим сыном и умилила Казнет. Мать и ее ребенок запечатлелись в войлочных тюбетейках, передает NUR.KZ.

"Весна", - гласит лаконичная подпись к фото, которые Айжулдыз разместила в карусели своего аккаунта в Instagram. На втором и четвертом фото актриса запечатлелась вместе с сыном.

Оба они сидят в салоне автомобиля в войлочных тюбетейках с национальными узорами. На Айжулдыз можно заметить украшения - серьги и кольца в казахском стиле.

Милые фотографии тут же нашли отклик в сердцах ее подписчиков.

"Где купили такие тюбетейки?", "Айжулдыз, ты очень талантливая и красивая, пусть сынок растет на радость тебе", "Милашки", "Настоящая казахская красавица", - написали ей фанаты.

Недавно молодая мама Айжулдыз Адайбекова восхитила игрой на пианино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071464-milashki-ayzhuldyz-adaybekova-i-ee-malenkiy-syn-zapechatlelis-v-originalnyh-tyubeteykah/

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