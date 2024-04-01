Галкин показал видео с Пугачевой и детьми, снятое 9 лет назад

Юморист Максим Галкин показал в соцсети архивные кадры 9-летней давности - на видео запечатлена его супруга, певица Алла Пугачева, с маленькими детьми, передает NUR.KZ.

"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", - подписал Максим ролик.

На видео юморист вместе с семьей сидит в салоне авто, на камеру запечатлелась Алла Борисовна Пугачева и его дети - Гарик и Лиза.

"Я была очень маленькая, когда видела вас на экранах и очень любила вашу песню с Аллой Борисовной", "В этой семье все стабильно, несмотря ни на какие вызовы судьбы. Достойное воспитание дать детям - вот цель здравомыслящих родителей", "Счастья вам и вашей семье", "Какое милое видео, так приятно улыбнуло", "Какая прелесть", - написали подписчики.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Об этом заявил активист России Виталий Бородин.

Пугачева извинилась перед Манижей под постом о теракте в "Крокусе", а также впервые высказалась о произошедшей трагедии в подмосковном Красногорске.