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Галкин показал видео с Пугачевой и детьми, снятое 9 лет назад

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Максим Галкин и Алла Пугачева позируют в Латвии
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин показал в соцсети архивные кадры 9-летней давности - на видео запечатлена его супруга, певица Алла Пугачева, с маленькими детьми, передает NUR.KZ.

"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", - подписал Максим ролик.

На видео юморист вместе с семьей сидит в салоне авто, на камеру запечатлелась Алла Борисовна Пугачева и его дети - Гарик и Лиза.

"Я была очень маленькая, когда видела вас на экранах и очень любила вашу песню с Аллой Борисовной", "В этой семье все стабильно, несмотря ни на какие вызовы судьбы. Достойное воспитание дать детям - вот цель здравомыслящих родителей", "Счастья вам и вашей семье", "Какое милое видео, так приятно улыбнуло", "Какая прелесть", - написали подписчики.

Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Об этом заявил активист России Виталий Бородин.

Пугачева извинилась перед Манижей под постом о теракте в "Крокусе", а также впервые высказалась о произошедшей трагедии в подмосковном Красногорске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2076585-galkin-pokazal-video-s-pugachevoy-i-detmi-snyatoe-9-let-nazad/

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