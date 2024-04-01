Галкин показал видео с Пугачевой и детьми, снятое 9 лет назад
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Юморист Максим Галкин показал в соцсети архивные кадры 9-летней давности - на видео запечатлена его супруга, певица Алла Пугачева, с маленькими детьми, передает NUR.KZ.
"2015 год, по пути в зоопарк Тель-Авива", - подписал Максим ролик.
На видео юморист вместе с семьей сидит в салоне авто, на камеру запечатлелась Алла Борисовна Пугачева и его дети - Гарик и Лиза.
"Я была очень маленькая, когда видела вас на экранах и очень любила вашу песню с Аллой Борисовной", "В этой семье все стабильно, несмотря ни на какие вызовы судьбы. Достойное воспитание дать детям - вот цель здравомыслящих родителей", "Счастья вам и вашей семье", "Какое милое видео, так приятно улыбнуло", "Какая прелесть", - написали подписчики.
Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву могут признать иноагентом. Об этом заявил активист России Виталий Бородин.
Пугачева извинилась перед Манижей под постом о теракте в "Крокусе", а также впервые высказалась о произошедшей трагедии в подмосковном Красногорске.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2076585-galkin-pokazal-video-s-pugachevoy-i-detmi-snyatoe-9-let-nazad/