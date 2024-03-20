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Эзотерика

"Сильно испугалась": беременная Жания Джуринская рассказала о переезде из-за землетрясения

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, которая ждет второго ребенка, рассказала, что они с мужем и дочерью переехали. Причиной такого спешного решения стало землетрясение, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой осенью Жания Джуринская сообщила о второй беременности. Чуть позже Жания и ее супруг Данияр Хизметов провели гендерную вечеринку в этно-стиле. Выяснилось, что у пары будет сын.

Актриса сообщила, что недавно они переехали.

"Да, мы переехали. Одна из причин - землетрясение. Мы жили на 11-м этаже, в крайний раз я сильно испугалась, и мы просто собрали вещи и съехали", - рассказала она.

Жания отметила, что это временное жилье.

"Мы здесь временно. В этом году нас ждет еще переезд", - заключила она.

Сторис Жании Джуринской
Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Напомним, 4 марта алматинцы почувствовали сильное землетрясение. Подземные толчки были вновь зафиксированы ранним утром 6 марта. Мы писали также, как казахстанские звезды отреагировали на ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2071257-silno-ispugalas-beremennaya-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-o-pereezde-iz-za-zemletryaseniya/

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