"Сильно испугалась": беременная Жания Джуринская рассказала о переезде из-за землетрясения

Казахстанская актриса Жания Джуринская, которая ждет второго ребенка, рассказала, что они с мужем и дочерью переехали. Причиной такого спешного решения стало землетрясение, передает NUR.KZ.

Напомним, прошлой осенью Жания Джуринская сообщила о второй беременности. Чуть позже Жания и ее супруг Данияр Хизметов провели гендерную вечеринку в этно-стиле. Выяснилось, что у пары будет сын.

Актриса сообщила, что недавно они переехали.

"Да, мы переехали. Одна из причин - землетрясение. Мы жили на 11-м этаже, в крайний раз я сильно испугалась, и мы просто собрали вещи и съехали", - рассказала она.

Жания отметила, что это временное жилье.

"Мы здесь временно. В этом году нас ждет еще переезд", - заключила она.

Сторис Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

Напомним, 4 марта алматинцы почувствовали сильное землетрясение. Подземные толчки были вновь зафиксированы ранним утром 6 марта. Мы писали также, как казахстанские звезды отреагировали на ЧС.