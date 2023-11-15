Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Жания Джуринская и Данияр Хизметов провели гендерную вечеринку в этно-стиле (видео)

Опубликовано:

Жания Джуринская с мужем и дочерью
Жания Джуринская с мужем и дочерью. Кадр из видео: instagram.com/djurinskaya

Актеры Жания Джуринская и Данияр Хизметов, ожидающие прибавления в семье, провели гендер-пати в этно-стиле. Кадры с мероприятия они выложили в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в октябре Жания Джуринская сообщила о том, что ждет второго ребенка. Жания и ее супруг Данияр Хизметов устроили гендерную вечеринку, где рассекретили пол будущего малыша.

"Гендер-пати в красивом этно-стиле. Принимаем поздравления Ждем тебя, солнышко, уже очень любим", - написала Жания.

В юрте собрались самые близкие люди, которые первые узнали о том, кто появится на свет. Из сундука достали большие асыки, это означает, что у Жании и Данияра будет сын.

Счастливые родители не смогли скрыть слез радости. Отметим, что у пары подрастает дочь, которая родилась в июне прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045796-zhaniya-dzhurinskaya-i-daniyar-hizmetov-proveli-gendernuyu-vecherinku-v-etno-stile-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.