Жания Джуринская и Данияр Хизметов провели гендерную вечеринку в этно-стиле (видео)

Актеры Жания Джуринская и Данияр Хизметов, ожидающие прибавления в семье, провели гендер-пати в этно-стиле. Кадры с мероприятия они выложили в Instagram, передает NUR.KZ.

Напомним, в октябре Жания Джуринская сообщила о том, что ждет второго ребенка. Жания и ее супруг Данияр Хизметов устроили гендерную вечеринку, где рассекретили пол будущего малыша.

"Гендер-пати в красивом этно-стиле. Принимаем поздравления Ждем тебя, солнышко, уже очень любим", - написала Жания.

В юрте собрались самые близкие люди, которые первые узнали о том, кто появится на свет. Из сундука достали большие асыки, это означает, что у Жании и Данияра будет сын.

Счастливые родители не смогли скрыть слез радости. Отметим, что у пары подрастает дочь, которая родилась в июне прошлого года.