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Актриса Жания Джуринская сообщила о второй беременности

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Данияр Хизметов и Жания Джуринская с дочерью
Данияр Хизметов и Жания Джуринская с дочерью. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская сообщила в своем Instagram-аккаунте о второй беременности. Она призналась, что и сама не ожидала такой новости, передает NUR.KZ.

"Плюс один в нашу счастливую семью. Это было неожиданно, но мы очень тебя ждем, сердечко мое, чувствую, будет весело", - написала она, разместив фото с семьей.

Подписчики поспешили поздравить Жанию и ее супруга - актера Данияра Хизметова.

"Поздравляю! Здоровья маме!", "Маленькая Жания есть, теперь пусть будет маленький Данияр", "О, я так рада за вас", "Конфетки сладкие", "Пусть будет мальчик!", "Какая сладкая у вас доченька", "Какая прекрасная новость!" - отмечено в комментариях.

Напомним, Жания Джуринская и Данияр Хизметов впервые стали родителями летом прошлого года. У них родилась дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2041351-aktrisa-zhaniya-dzhurinskaya-soobschila-o-vtoroy-beremennosti/

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