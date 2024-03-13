Экс-солистка "КешYOU" умилила Казнет фото с детьми

Казахстанская певица, бывшая солистка "КешYOU" Элизат Берикова показала подписчикам Instagram-аккаунта умилительные снимки со своими двумя детьми, передает NUR.KZ.

Элизат Берикова вышла на весеннюю прогулку с двумя сыновьями. Бывшая участница группы "КешYOU" в спортивном костюме и солнцезащитных очках запечатлелась с довольными мальчиками, которые то и дело обнимали свою знаменитую маму. Фотографии певица опубликовала у себя в Instagram.

"Семья", - лаконично подписала публикацию Элизат.

В комментариях под серией фото поклонники артистки оставили множество "сердечек".

Недавно Элизат Берикова рассказывала о своем характере. Кроме этого, она говорила о творчестве и ответила на вопрос о повторном замужестве. Певица также назвала причину своего развода и призналась, что не смогла простить бывшего мужа.