Элизат Берикова рассказала о творчестве и ответила на вопрос о повторном замужестве

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова рассказала о личной жизни в интервью актрисе и телеведущей Айнур Ильясовой, став гостьей подкаста "Мамский әңгіме".

Напомним, осенью 2021 года Элизат Берикова встревожила фанатов, когда заявила о скором разводе, она назвала свой брак неудачным. Мать двоих детей рассказала, что причиной развода стала измена. Она также призналась, что не смогла простить бывшего мужа.

Артистка рассказала, что вернулась к творчеству. Она уже записала три песни и намеревается снять клип. Певица отметила, что возможно для этого ей придется отойти от бизнеса. Отметим, что артистка владеет салоном красоты.

Элизат заявила, что с бывшим мужем практически не общается.

"Мы сейчас общаемся только ради детей. Мы не встречаемся, но пишем сообщения, когда нужно, по факту", - поведала она.

Главным приоритетом в жизни и мотиватором Элизат называет своих детей.

"Мои дети дают мне мотивацию. Я смотрю за детьми и весь мой смысл жизни в них. Они подтолкнули меня к тому, чтобы я работала.

Когда я лежала с депрессией, после развода ведь у всех начинается депрессия, мои дети с двух сторон звали меня: "Мама, мама". Я посмотрела на них и сказала себе: "Перестань, Эля, приди в себя. Тебе надо вставать, иди работай. Тебе надо зарабатывать", - рассказала она.

Элизат призналась, что пока не думает о повторном замужестве.

"У меня никого нет, я никому не верю. Я никому не доверяю. Конечно, я хочу замуж, но не сейчас. Возможно, через 5-6 лет, когда мне будет 34-35 лет. Мне нужны дочери", - отметила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2034413-elizat-berikova-rasskazala-o-tvorchestve-i-otvetila-na-vopros-o-povtornom-zamuzhestve/