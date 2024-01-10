"Я девочка боевая, могу за себя ответить": экс-солистка "КешYOU" рассказала о своем характере
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Казахстанская певица, экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова ответила на вопросы фанатов в соцсети. Некоторые касались ее личной жизни, передает NUR.KZ.
У Элизат спросили, ввязывалась ли она в драку из-за парня.
"Ну я девочка боевая. За себя могу ответить. А из-за мужика драться точно не буду, потому что знаю - сам придет", - заявила артистка.
У Элизат также спросили, что ее связывает с певцом Нуржаном Керменбаевым. Отметим, что артисты записали совместный трек под названием "Біздің махаббат" ("Наша любовь").
"Много чего", - лаконично ответила исполнительница.
Ранее мы писали, что мать двоих детей Элизат Берикова отвергла предложение фаната. Она также рассказала о творчестве и ответила на вопрос о повторном замужестве. Отметим, что Берикова назвала причину своего развода и призналась, что не смогла простить бывшего мужа.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054851-ya-devochka-boevaya-mogu-za-sebya-otvetit-eks-solistka-keshyou-rasskazala-o-svoem-haraktere/