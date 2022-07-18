"Я не смогла": экс-солистка "КешYOU" высказалась о чувствах к бывшему мужу и прощении измен

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова ответила на вопросы подписчиков о своих чувствах к бывшему мужу и готовности к прощению измен, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики Элизат спросили, остались ли у нее чувства к бывшему мужу.

"Разумеется, нет", - прямо и лаконично ответила она.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Еще одна тема обсуждения коснулась вопроса верности в отношениях. Певицу спросили, можно ли простить измену.

"Есть женщины, которые прощают. Я не смогла. Лучше один раз умереть, чем тысячу", - заявила музыкальная исполнительница.

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Элизат также дала понять, что ей надоело обсуждать тему отношений с бывшим мужем, так как ее поклонники по какой-то причине интересуются лишь этим.

Story Элизат Бериковой. Скрин: instagram.com/elizaberikova007

Напомним, ранее Элизат Берикова раскрыла подробности расставания с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978902-ya-ne-smogla-eks-solistka-keshyou-vyskazalas-o-chuvstvah-k-byvshemu-muzhu-i-proschenii-izmen/