"Я не смогла": экс-солистка "КешYOU" высказалась о чувствах к бывшему мужу и прощении измен
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Экс-солистка "КешYOU" Элизат Берикова ответила на вопросы подписчиков о своих чувствах к бывшему мужу и готовности к прощению измен, передает NUR.KZ.
В Instagram подписчики Элизат спросили, остались ли у нее чувства к бывшему мужу.
"Разумеется, нет", - прямо и лаконично ответила она.
Еще одна тема обсуждения коснулась вопроса верности в отношениях. Певицу спросили, можно ли простить измену.
"Есть женщины, которые прощают. Я не смогла. Лучше один раз умереть, чем тысячу", - заявила музыкальная исполнительница.
Элизат также дала понять, что ей надоело обсуждать тему отношений с бывшим мужем, так как ее поклонники по какой-то причине интересуются лишь этим.
Напомним, ранее Элизат Берикова раскрыла подробности расставания с мужем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1978902-ya-ne-smogla-eks-solistka-keshyou-vyskazalas-o-chuvstvah-k-byvshemu-muzhu-i-proschenii-izmen/